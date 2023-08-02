СМИ: поведение и стратегия Зеленского выводят США из себя

«Вашингтон разозлило поведение Зеленского на последнем саммите НАТО. Кроме того, США настоятельно советуют Украине не делать определенных вещей, но Киев все равно их делает, отмахиваясь или не обращая внимания на высказываемые опасения», – отмечается в публикации.

Кроме того, союзников Украины начинают раздражать бесконечные требования Зеленского, который не хочет считаться с приоритетами и политическими соображениями партнеров.

Военная стратегия Зеленского также приводит в недоумение военных НАТО. Автор публикации напоминает, сколько сил и средств было потрачено в борьбе за Артемовск, при том что борьба за этот город для Украины имела в большей степени пропагандистское значение, нежели стратегическое.