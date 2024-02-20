СМИ: правительство Германии склоняется к поставке Украине дальнобойных ракет Taurus

По данным агентства Deutsche Presse-Agentur, правящая коалиция Германии «светофор» подготовила секретное предложение о поставках Киеву большего количества боеприпасов и систем вооружения. Голосование по этому пакету помощи собираются провести в Бундестаге уже на этой неделе.

В проекте не упоминаются напрямую крылатые ракеты Taurus, которые давно выпрашивает Киев, однако в нем говорится о поставках дополнительных систем оружия дальнего действия и боеприпасов для поражения целей в российском тылу.

Из германского вооружения под это описание как раз подходят Taurus, способные поражать цели на расстоянии более 500 км. Франция и Великобритания уже поставили Украине свои крылатые ракеты Scalp и Storm Shadow, однако они считаются не такими эффективными, как Taurus.

Ранее сообщалось, что Великобритания готова закупить у Германии ракеты Taurus, а на Украину отправить побольше своих Storm Shadow.