СМИ: причиной взрыва в ЖК «Алые Паруса» может быть покушение на известного человека

Свидетели сообщили, что погибший в элитном московском жилом комплексе «Алые паруса» после взрыва — известный человек. Инцидент случился, когда он вошел в подъезд вместе с охранниками, сообщил телеграм-канал «Ньюсач/Двач».

Консьерж добавил, что ранее видел этого человека в здании и по телевизору. Среди владельцев квартир в этом ЖК числятся российские знаменитости, такие как Анна Калашникова, Алла Довлатова и Екатерина Одинцова.

В пресс-службе Главного следственного управления СК России по Москве сообщили, что Андрей Стрижов будет лично курировать действия следственной группы на месте происшествия.

По информации Baza, у погибшего сильно повреждено лицо — его личность пока не установлена. Одна из пострадавших, 44-летняя Дарья Карселадзе, получила ранения шеи и ног, она в сознании, но не может говорить. Также пострадал 49-летний Олег К., его госпитализировали.

Причиной взрыва стало неустановленное устройство, передает ТАСС. Саперы обследуют подземный паркинг на предмет поиска подозрительных предметов и автомобилей, не принадлежащих жильцам.

Ранее сообщалось, что в жилом комплексе «Алые паруса» на улице Авиационной в Москве произошел взрыв.