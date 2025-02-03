В подъезде ЖК «Алые паруса» в Москве сдетонировало СВУ: один погибший

В жилом комплексе «Алые паруса» на улице Авиационной в Москве произошел взрыв, сообщили в телеграм-канале Baza. Согласно информации канала, в здании под номером 77 разбиты окна. Зафиксировано как минимум пять пострадавших, а также один погибший.

Предварительная информация указывает на то, что в подъезде здания на Авиационной улице сработало самодельное взрывное устройство.

В настоящее время известно о не менее чем пяти пострадавших, и, по словам источников, все они имеют серьезные травмы. Как минимум один человек погиб. На место происшествия выехали несколько бригад скорой помощи и оперативные службы.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы в ангаре, где хранятся газовые баллоны, произошел масштабный пожар.