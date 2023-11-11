СМИ рассказали о жестоких боях в секторе Газа в районе медцентра «Аш-Шифа»

Израильские подразделения попали в этом месте в засаду и были остановлены. Они не могут продвинуться вперед.

Боевики из палестинских вооруженных формирований сумели создать мощную линию обороны неподалеку от медицинского центра. Рвущиеся вперед израильские солдаты попали в этой оборонительной полосе в засаду и понесли потери. Об этом сообщило иранское информационное агентство Tasnim.

По данным журналистов, также были уничтожены несколько танков. Они указали, что ЦАХАЛ в общей сложности получил отпор на пяти направлениях. Его продвижение вперед либо вовсе невозможно, либо сопряжено с большими трудностями и потерями.