СМИ: Россия измотает Украину в боях за Авдеевку
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Российские войска ставят своей задачей измотать ВСУ в боях за Авдеевку, считают эксперты издания El País.
Исполнительный директор Фонда демократических инициатив Петр Бурковский убежден, что вскоре украинской армии потребуется пауза.
Киев уже начинает испытывать снарядный голод. Военная промышленность стран НАТО не может удовлетворить украинский спрос, а конфликт на Ближнем Востоке еще больше сократит запас боеприпасов, поскольку США снабжают ими Израиль.
«Украине приходится продавать оптимизм, поскольку она опасается, что мир забудет об этой войне», – пишет член финской военно-информационной группы Black Bird Джон Хелин.