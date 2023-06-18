СМИ: российские «Корнеты» уже более 20 лет успешно уничтожают западные танки

Переносной противотанковый ракетный комплекс «Корнет» уже много лет является эффективным оружием против западных танков, пишет американский журнал Military Watch.

Издание акцентирует внимание на том, что на встрече с военкорами президент РФ Владимир Путин рассказал, что военная промышленность в ближайшее время обеспечит большое производство «Корнетов». Отмечается, что продолжается разработка усовершенствованных ракет повышенной дальности «Корнет-ЭМ».

На июньских кадрах уничтожения бронетехники ВСУ видно, что в большинстве случаев она поражается ракетными ударами с боевых вертолетов, таких как Ка-52, но и «Корнет» все еще остается грозным оружием.

История противостояния российского ППРК с западными танками начинается с 1998 года, когда иракские спецподразделения успешно жгли «Корнетами» танки «Абрамс» и БМП «Брэдли». По данным издания, ракетные комплексы еще не раз использовались на Ближнем Востоке.

«Корнет» – это легкий 28-килограммовый переносной ракетный комплекс, используемый пехотой. Его отличительной особенностью является тандемная боеголовка с двумя зарядами. Тепловизорный прицел значительно превосходит конкурирующие западные ракеты, а лазерное наведение используется для достижения максимальной точности.