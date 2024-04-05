СМИ: российские войска ударами на разных направлениях заставляют ВСУ распылять силы

Российские войска наносят удары сразу на нескольких участках фронта, принуждая ВСУ к «постоянной и изнурительной передислокации», пишет National Interest.

В материале говорится, что российские военные адаптировались на поле боя и используют разнообразную тактику. Отдельный ужас на бойцов ВСУ наводят планирующие авиабомбы, стирающие в пыль их позиции.

Прежние разговоры на Западе о скорой победе Украины сменились ожиданием неминуемого поражения. По мнению издания, ситуацию на фронте не спасут даже незамедлительные поставки боеприпасов, так как у Киева гораздо более существенной является проблема с кадрами.

Несмотря на свирепствующую мобилизацию остаются большие сомнения в способности режима Зеленского набрать необходимое количество людей для фронта.

Сегодня российские штурмовые части начали бои в Часов Яре, важнейшим городом-крепостью в ДНР.