Российские штурмовые части вышли к окраине жилой застройки Часова Яра

Подразделения ВС РФ преодолели сопротивление неприятеля в лесополосе рядом с городом, и вышли к жилым домам. Об этом сообщил Игорь Кимаковский, советник главы Донецкой народной республики. Его слова привел ТАСС .

По заявлению эксперта, в лесу находились несколько укрепрайонов и крупных опорных пунктов противника, которые были заглублены в землю и очень хорошо оборудованы. Российским бойцам пришлось преодолеть сопротивление солдат ВСУ.

«На окраинах Часова Яра наши штурмовики зачистили лесополосу, вышли к жилой застройке», - указал Кимаковский.

Он также добавил, что в боях за лесополосу враг потерял несколько сотен своих военных, некоторые из которых служили в элитных частях.

Ранее Игорь Кимаковский объяснил небольшие потери танков в украинской армии. По его словам, командование ВСУ сумело вовремя понять, что западная техника очень быстро попадает под удары ВС РФ и уничтожается. После этого украинцы вывели тяжелую технику в тыл, чтобы не подставлять ее под атаки.