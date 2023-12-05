СМИ: российские волонтеры производят по тысяче дронов-камикадзе в день

Издание отмечает, что такой рост произошел благодаря помощи Минобороны частным инициативам, таким как «Судоплатов» или «Проект Архангел». В этом вопросе ведомство сумело преодолеть «бюрократию советского наследия» и пошло на сотрудничество с волонтерами.

В группе «Судоплатов» заявляют, что за три месяца с помощью их дронов уничтожено 49 496 человек противника, поражено 3700 огневых позиций и 630 единиц техники. Поставляя беспилотники на передовую, группа требует от операторов присылать видеоотчеты, которые не только позволяют вести статистику, но и помогают усовершенствовать продукцию.

FPV-дроны собираются вручную, стоят недорого, при этом от них сложно спрятаться в окопах и траншеях, куда эти «малютки» научились проникать.