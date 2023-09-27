СМИ: Шольц блокирует поставку на Украину ракет Taurus из-за боязни конфронтации с Россией

Германия воздерживается от отправки на Украину высокоточных ракет большой дальности Taurus, поскольку опасается, что вместе с ними придется отправить в зону боевых действий и немецких специалистов, а это может привести к прямой конфронтации с Россией, пишет The Wall Street Journal.

Немецкое правительство, в принципе, одобрило поставку ракет, но решение заморозил канцлер Олаф Шольц.

Некоторые немецкие чиновники утверждают, что Шольц еще может изменить свою позицию, если аналогичное оружие поставят на Украину США.

Однако, отмечает издание, даже если передача ракет будет одобрена прямо сейчас, на развертывание этого вооружения потребуется довольно много времени. Для этого необходимо переоборудовать украинские самолеты, которые не могут нести такие ракеты..