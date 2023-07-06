СМИ: Швеция делает все возможное, чтобы не вступить НАТО, но ее подталкивает в альянс Вашингтон

Фото: [ Акция протеста у посольства Швеции в Стамбуле/ЕРА ]

Швеция, на самом деле, не хочет в НАТО и делает все возможное, чтобы избежать вступления в альянс, пишет турецкая газета Sabah.

Только такой позицией можно объяснить мягкую реакцию шведского правительства на акцию с сожжением Корана.

Но на вступлении Стокгольма в альянс настаивает Вашингтон. Американцы хотят расширить доступ к арктическим ресурсам, считает издание.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о бесполезности усилий Швеции по вступлению в НАТО, поскольку в Стокгольме продолжают разрешать проводить акции курдским боевикам, пропагандирующим терроризм.

Сожжение Корана турецкий лидер назвал преступлением, а заявления шведских властей о свободе слова – лишь прикрытием.