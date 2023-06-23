СМИ сообщают об ударе по жилому дому ракетами Storm Shadow, есть жертвы

Как сообщает ТАСС , 23 июня в центре города Геническ в Херсонской области произошел обстрел.

В результате удара Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по жилому дому, два человека, по предварительным данным, погибли.

Как сообщает СМИ, во время атаки были использованы ракеты Storm Shadow, что привело к повреждению здания и жертвам.

Сейчас на месте работают соответствующие службы, ведется поиск пострадавших и установление всех обстоятельств случившегося. Напомним, что это не первый случай атаки мирного населения подобного типа ракет. Официальных комментариев от представителей Украины не поступало.