СМИ сообщили о количестве израильтян, которые находятся у ХАМАС в заложниках

Журналисты заявили, что точного количества заложников не известно никому, но их численность, по самым приблизительным подсчетам, должна превышать 150 человек. Среди них есть как военнослужащие, так и мирные жители. Они не стали приводить источник своей информации.

Ранее израильтянами назывались разные цифры людей, попавших в плен к боевикам ХАМАС. Глава министерства иностранных дел Израиля говорил о более чем ста пленных, а газета The Jerusalem Post посчитала, что это число должно превышать 130 человек.