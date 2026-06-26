Песков обратился к пользователям VK с неожиданным советом после ситуации с App Store

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с удалением приложений VK из App Store. По его мнению, активным пользователям сервисов стоит перейти на устройства с Android, пишет ТАСС .

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу удаления приложений VK из магазина App Store. Он считает, что для пользователей, которые регулярно пользуются сервисами платформы, существует простой способ сохранить к ним доступ.

Песков назвал решение для пользователей VK

Во время брифинга Дмитрий Песков заявил, что владельцам устройств Apple, активно использующим сервисы VK, придется рассмотреть переход на альтернативную операционную систему. По его словам, таким решением может стать использование смартфонов на базе Android.

Он также отметил, что этот вариант позволит без ограничений продолжить пользоваться привычными сервисами.

Заявление прозвучало на фоне удаления приложений

Комментарий представителя Кремля прозвучал в ответ на вопрос журналистов о ситуации с удалением приложений VK из магазина App Store. По мнению Пескова, смена мобильной платформы станет наиболее быстрым способом сохранить доступ к необходимым сервисам.