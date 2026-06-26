Депутаты хотят изменить правила отказа от договоров: это затронет тысячи компаний

Правительство России поддержало законопроект о закреплении механизма «бери или плати» в Гражданском кодексе. Новые нормы должны защитить поставщиков от финансовых потерь при отказе заказчиков от исполнения договоров, пишут Ведомости .

Правительство России одобрило подготовленный Минэкономразвития законопроект, предусматривающий закрепление в Гражданском кодексе принципа «бери или плати» (take or pay). Инициатива разработана по поручению президента и направлена на усиление защиты интересов бизнеса при исполнении договоров.

Что изменится для участников контрактов

Документ предлагает предоставить предпринимателям возможность заранее включать в договор условие о фиксированной сумме, которую одна из сторон должна выплатить в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств. Если договор исполнялся добросовестно и не было злоупотреблений, суд не сможет уменьшить размер такой выплаты, как это происходит с неустойкой или компенсацией расходов.

Законопроект призван защитить поставщиков

В Минэкономразвития пояснили, что необходимость изменений связана с ситуациями, когда поставщики вкладывают значительные средства в производство продукции под конкретного заказчика, однако при отказе от договора не получают полного возмещения понесенных затрат.

Первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников отметил, что действующая судебная практика нередко сокращает размер компенсации до 5–30% от стоимости контракта. По его словам, законопроект фактически вводит фиксированную плату за отказ от исполнения договора.

Механизм может поддержать инновационные проекты

В министерстве считают, что новые правила будут особенно востребованы при реализации инновационных проектов, связанных с производством новой продукции. Такой механизм позволит снизить финансовые риски компаний, инвестирующих средства в выполнение индивидуальных заказов.