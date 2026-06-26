Стало известно, в каких случаях отпуск заменяют денежной выплатой

Получить деньги вместо обязательного ежегодного отпуска нельзя, однако в ряде случаев закон допускает выплату компенсации. Эксперт по кадрам рассказала, кому доступна такая возможность, пишет РИА Новости.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней нельзя заменить денежной компенсацией. Такое правило предусмотрено трудовым законодательством, поскольку отпуск предназначен для полноценного отдыха и восстановления работника.

Когда компенсация возможна

Эксперт по кадрам Ирина Котлярова пояснила, что денежная компенсация допускается только за часть ежегодного оплачиваемого отпуска, которая превышает 28 календарных дней. Для этого сотруднику необходимо подать письменное заявление, после чего работодатель оформляет соответствующий приказ. Информация о замене отпуска компенсацией также вносится в график отпусков и личную карточку работника.

Для кого действуют ограничения

По словам специалиста, заменить дополнительный отпуск денежной выплатой нельзя беременным женщинам, работникам младше 18 лет, а также сотрудникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, если дополнительный отпуск предоставлен именно за такую работу.

Эксперт напомнила, что размер отпускных рассчитывается исходя из среднего дневного заработка сотрудника, а ежегодный основной отпуск остается обязательной гарантией, предусмотренной Трудовым кодексом.