СМИ: США опасаются за безопасность своих тихоокеанских баз из-за выросшей мощи Китая

В США стали опасаться за безопасность своих военных баз в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за растущей мощи Китая поэтому для расширения своего присутствия Вашингтон пытается задействовать Австралию, пишет Global Times.

Передовые базы США в Японии, Кореи и Филиппинах, по мнению аналитиков, находятся слишком близко от Китая, и в случае конфликта будут уязвимы для ударов КНР. Небезопасной считается и база на Гуаме, находящаяся в так называемой «второй линии островов».

Австралия находится далеко от Китая, поэтому американцы усиливают там присутствие американских баз. В случае конфликта Австралии будет отведена роль базы снабжения и склада боеприпасов.

Пентагон нацелен на то, чтобы повысить боеспособность австралийской армии. В этом случае существует риск передачи Канберре оружия массового поражения, отмечают китайские эксперты.

С другой стороны, милитаризация региона вызывает серьезную обеспокоенность у Индии и Индонезии.