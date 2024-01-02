СМИ: только Россия имеет опыт боевого использования истребителей пятого поколения
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ВКС России единственные в мире приобрели уникальный опыт использования истребителей пятого поколения Су-57 в условиях высокой боевой интенсивности, пишет Military Watch Magazine.
При этом Су-57 могут выполнять широкий диапазон боевых задач – наносить удары, подавлять ПВО противника и даже вести воздушный бой за пределами видимости.
За минувший год Россия сумела удвоить количество этих истребителей в действующей армии. К началу года численность парка Су-57 в ВКС России составляла 10 единиц, а сейчас в распоряжении армии 22 самолета.
В перспективе ожидается значительное расширение производства. Так, к 2027 году армия может иметь в своем распоряжении 76 истребителей, а объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) еще и сохранит определенный запас самолетов для экспорта.