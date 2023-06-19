СМИ: Украина и Польша могут получить списанные израильские танки

Украина и Польша могут получить более 200 старых израильских танков «Меркава», сообщает портал Walla.

Издание предполагает, что Тель-Авив мог согласиться на поставку вооружения из-за давления Вашингтона.

В оборонном ведомстве Израиля порталу подтвердили факт продажи списанных бронемашин двум европейским странам, но оговорились, что о заключении сделки говорить еще слишком рано.

Ранее о возможной продаже танков говорил глава отдела экспорта Минобороны Израиля Яир Кулас. При этом генерал подчеркнул, что Израиль не будет поставлять вооружение на Украину.

Он заявил о естественности такой «красной линии», проведенной правительством страны.