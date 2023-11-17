СМИ: Украина отказывается включать в списки на обмен пленными раненых солдат ВСУ

Киев предпочитает получать тех бойцов, которые готовы к немедленной отправке на фронт.

Тяжелораненый украинский военнослужащий, который находится в России, заявил журналистам ТАСС, что его уже на протяжении четырех месяцев не хотят включать в обменные списки, так как у него парализована нижняя часть тела.

«Говорили, что, так как мы трехсотые, не хотят нами заниматься. Особенно такими, как я», - указал он.

Сам украинец был мобилизован с запада Украины, в бою получил ранение в спину и попал в плен. Его лечением занимаются российские медики. В последний месяц участились рассказы о том, что Киев приступил к призыву граждан, имеющих серьезные заболевания.