СМИ: Украина строит сеть подземных военных заводов

В публикации указывается, что эти предприятия строго засекречены, маскируются декорациями, а сотрудников жестко проверяют, чтобы на производство не проникли российские информаторы.

Созданием таких заводов Украина хочет не только уменьшить свою зависимость от западных поставок, но и якобы производить вооружение на экспорт.

По словам источника издания, речь идет о производстве беспилотников всех типов, ракетах «Нептун» и «Стугна», а также БТР «Козак».

Минобороны РФ регулярно сообщает об ударах по предприятиям ВПК Украины и объектам критически важной инфраструктуры.

Зависимость же от западных поставок у Украины значительная. Владимир Зеленский сегодня пообещал остановить российское наступление и перехватить инициативу на фронте, как только Киев получит новые порции вооружения. При этом он отметил, поставки происходят слишком медленно, а помощь поступает не в том объеме, в котором была обещана.