Лидеры США и Великобритании делают все, чтобы конфликт на Украине длился как можно дольше, заявил обозреватель американского издания Responsible Statecraft Бранко Марсетич.

Журналист сослался на заявление главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии о том, что стамбульские соглашения о мире были сорваны бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Западные страны спровоцировали конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию, считает Марсетич.

При этом Украина заплатит высокую цену, поддавшись на обещания Запада, тысячи людей погибли, а страна переживает тяжелейший экономический и гуманитарный кризис.