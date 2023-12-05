СМИ: Украина заплатит высокую цену за желание Запада ослабить Россию
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Лидеры США и Великобритании делают все, чтобы конфликт на Украине длился как можно дольше, заявил обозреватель американского издания Responsible Statecraft Бранко Марсетич.
Журналист сослался на заявление главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии о том, что стамбульские соглашения о мире были сорваны бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Западные страны спровоцировали конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию, считает Марсетич.
При этом Украина заплатит высокую цену, поддавшись на обещания Запада, тысячи людей погибли, а страна переживает тяжелейший экономический и гуманитарный кризис.