СМИ: Украине не хватает средств для защиты от российских ракетных ударов
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Слабая система ПВО является большой проблемой для украинской армии, пишет The Telegraph.
Имеющихся средств не хватает, чтобы защититься от ракетных атак России.
Сложности с ПВО Киев испытывал еще летом, но с осени проблемы усилились. Большинство ЗРК в украинской армии и практически весь боекомплект поступили их западных стран. В настоящее время эти запасы в значительной степени истощились.
Военный эксперт издания Джимми Рештон считает, что Украине придется экономить боеприпасы для ЗРК, и в некоторых случаях украинской ПВО придется не реагировать на российские атаки, приберегая ракеты на крайний случай.