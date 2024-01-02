СМИ: Украине не хватает средств для защиты от российских ракетных ударов

Имеющихся средств не хватает, чтобы защититься от ракетных атак России.

Сложности с ПВО Киев испытывал еще летом, но с осени проблемы усилились. Большинство ЗРК в украинской армии и практически весь боекомплект поступили их западных стран. В настоящее время эти запасы в значительной степени истощились.

Военный эксперт издания Джимми Рештон считает, что Украине придется экономить боеприпасы для ЗРК, и в некоторых случаях украинской ПВО придется не реагировать на российские атаки, приберегая ракеты на крайний случай.