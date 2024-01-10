СМИ: Украине нечем восполнить потери истребителей Су-27
Фото: [Викимедиа]
Украина продолжает терять истребители Су-27, а восполнить потери нечем, пишет американское издание Military Watch Magazine.
На днях Украина подтвердила гибель двух летчиков-истребителей из 39-й бригады тактической авиации. Причем одним из них оказался замкомбрига майор Станислав Романенко, один из самых опытных украинских летчиков.
Истребители Су-27, доставшиеся Украине еще от Советского Союза, в Европе не используются, так что их потери невосполнимы. Запад обещает поставить Киеву устаревшие F-16, но эта модель считается менее боеспособной, чем даже Су-27.
Не помогли Украине и поставки более легких МиГ-29, которыми в настоящее время наводнена вся Европа. Только в течение десяти дней интенсивных боев в октябре российские войска сбили 17 самолетов.
Большие потери украинской авиации связаны еще и с тем, что зачастую она используется не по назначению. Так, истребительные подразделения бросают на подавление атак беспилотников, в результате чего происходит неравноценный обмен.
Кроме того, обветшавшая система ПВО Украины не всегда может сдержать российские атаки по аэродромам, и многие самолеты выходят из строя еще на земле.