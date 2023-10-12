Палестинское движение ХАМАС во время конфликта с Израилем использует западное вооружение, которое ему продала Украина, пишет турецкое издание dikGAZETE.

Это подтверждают и сами палестинцы, и американские конгрессмены. Издание напоминает, что еще в прошлом году исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл выражал озабоченность по поводу того, что поставляемое Украине оружие может оказаться на черном рынке.

По данным dikGAZETE, украинские командиры лично переправляли оружие для перепродажи.

Даже в Киеве признают, что используемые ХАМАС винтовки М4 украинского «происхождения». При этом все равно пытаются переложить вину на Россию: якобы Москва передала ХАМАС вооружение, захваченное в качестве трофеев.