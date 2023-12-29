Россияне зачищают украинских бойцов на разных участках фронта и заставляют их отходить на запад. Такое положение дел на фронте может привести к полному краху ВСУ.

Автор публикации отмечает, как меняется в США отношение к событиям на Украине. Теперь в Вашингтоне намерены подтолкнуть киевский режим к переговорам. А если это не удастся, на Украине может быть устроен переворот.

В последнее время российские войска повсеместно переходят к активным действиям. Наибольших успехов ВС РФ достигли на Донецком направлении. Министр обороны Сергей Шойгу доложил о полном освобождении стратегически важной Марьинки.