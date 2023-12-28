Пока еще Запад похлопывает Киев по плечу, но очень скоро он умоет руки. Украине уже вынесен приговор и долго пачкать об нее руки там не будут, пишет Душан Янек для словацкого издания Hlavný dennik.

На Западе, прежде всего, в США не понимают менталитет России. Политики в Вашингтоне и Брюсселе думают, что Россия отчаянно нуждается в Западе, но она доказала, что это не так.

«Европа должна наконец понять, что нельзя списывать Россию со счетов, поскольку если Россия спишет Европу, то та рухнет в экономическую пропасть», – уверен журналист.

Украине тоже пора осознать, что она не нужна Западу, отмечает Янек.

Он считает единственным правильным решением для Украины принять условия капитуляции, выдвинутые Владимиром Путиным. Ее либо разоружат и сделают нейтральной, либо страна перестанет существовать в принципе.