СМИ Украины сообщили о возможном применении «Орешника» в Киевской области

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о появлении в сети кадров предполагаемого удара ракеты «Орешник» в районе Белой Церкви Киевской области, пишет « Лента.ру ». На опубликованном видео, которое активно распространяется в местных пабликах, видна ракета с разделяющейся боевой частью на финальном участке полета. Официального подтверждения применения комплекса пока не поступало.

Незадолго до этого Воздушные силы Украины предупреждали о вероятной угрозе использования баллистической ракеты средней дальности. На фоне сообщений о возможном ударе в Киеве и ряде других регионов была объявлена воздушная тревога.

По данным украинских СМИ и мониторинговых каналов, в столице за короткое время прозвучало около двух десятков взрывов. Российские военные корреспонденты сообщили о применении ракет «Искандер», а также гиперзвуковых комплексов «Кинжал», запущенных с МиГ-31. Кроме того, в воздух поднимались стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160.

Военблогер Борис Рожин отметил, что характер разделения боеголовки на опубликованных кадрах может указывать на использование именно комплекса «Орешник». При этом он подчеркнул, что окончательные выводы можно будет сделать только после официальной информации.

Также сообщается о масштабной атаке беспилотников: по данным украинских мониторинговых ресурсов, в воздушном пространстве страны фиксировались десятки дронов.

