СМИ: ВКС России изменили тактику ракетных ударов по Украине
Фото: [Министерство обороны РФ]
ВКС России использовали обманный маневр при сегодняшнем ударе по Украине, пишет WarGonzo.
В небо поднимались четыре стратегических бомбардировщика, но пуск ракет не выполнили. После этого был нанесен комбинированный удар с ТУ-95МС, кораблей Черноморского флота, наземных комплексов.
Воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Российские ракеты поразили оборонный «Артем» в Киеве, объекты в Кривом Роге, Днепропетровске, Новокраматорске, аэродром ВСУ в Житомирской области. Из-за некорректной работы украинской ПВО обломки ракет попали и в ряд гражданских объектов.
Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины угнать российский стратегический бомбардировщик.