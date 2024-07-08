СМИ: ВКС России изменили тактику ракетных ударов по Украине

В небо поднимались четыре стратегических бомбардировщика, но пуск ракет не выполнили. После этого был нанесен комбинированный удар с ТУ-95МС, кораблей Черноморского флота, наземных комплексов.

Воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Российские ракеты поразили оборонный «Артем» в Киеве, объекты в Кривом Роге, Днепропетровске, Новокраматорске, аэродром ВСУ в Житомирской области. Из-за некорректной работы украинской ПВО обломки ракет попали и в ряд гражданских объектов.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины угнать российский стратегический бомбардировщик.