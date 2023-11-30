СМИ: ВСУ не нашли противоядия против «Ланцетов», а новое поколение российских БПЛА станет для них еще большим кошмаром

«Ланцет» закрывает важный разрыв между крупными беспилотниками типа «Шахед» и дронами, которые могут летать только на несколько километров. Поскольку небольшие «Ланцеты» не распознаются радарами, их атаки становятся неожиданными.

Оценка украинского Генштаба, сделанная в начале июля, согласно которой Россия уже израсходовала большую часть своих «Ланцетов» и у нее осталось всего 50 штук, оказалась в корне ошибочной. В ноябре атаки российких дронов-камикадзе своего достигли пика – 260 атак, и это только те, которые удалось зафиксировать на видел.

Гонка передовых технологий только начинается, и Россия уже объявила о следующем скачке – «Проекте 53». Это новое поколение «Ланцетов», которые будут разворачиваться роем, общаться друг с другом и смогут самостоятельно обнаруживать военные цели. Для Украины это ужасающий сценарий, отмечается в публикации.