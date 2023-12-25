В настоящее время ВСУ вынуждены сократить количество выстрелов до 10-20 в день, тогда как в начале «контрнаступа» их пиковое значение достигало 90.

В интервью The Washington Post военнослужащий 148-й артиллерийской бригады ВСУ, на вооружении у которой находятся американские гаубицы, рассказал, что об ударе по российским позициям сейчас речь не идет, а ситуация с боеприпасами становится все хуже и хуже.

Уровень расхода боеприпасов на Украине значительно превысил возможности их производства на Западе. Кроме того, часть снарядов пришлось переправить Израилю.

Напротив, снабжение российских войск заметно улучшилось с начала конфликта, поскольку Москва значительно расширила возможности своего оборонного сектора, отмечается в публикации.