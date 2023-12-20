СМИ: западная техника оказалась непригодной для длительных боев на Украине

Западное вооружение, которое ВСУ получили от союзников, показало свою неэффективность в длительных конфликтах, написал в соцсетях немецкий журналист Юлиан Репке.

Он ссылается на источники в украинской армии, которые рассказали ему, что ВСУ не только испытывают нехватку в боеприпасах, но и «просто больше ничего не работает».

Так, выяснилось, что западные самоходные гаубицы могут быть полезны только в коротких операциях из-за небольшого лимита выстрелов.

Ранее телеканал CNN сообщал, что украинским военным приходится экономить снаряды, из-за чего на пять-семь выстрелов с российской стороны они могут ответить только одним.