СМИ: западные машины для разминирования не годятся для работы на Украине

Украинские саперы сталкиваются с большими трудностями при разминировании, что существенно тормозит контрнаступление ВСУ, пишет американское издание The Hill.

Выяснилось, что поставленные Западом машины для разминирования оказались неэффективны. Как признаются украинские солдаты, они слишком громкие и слишком медленные.

Такие машины легко обнаруживаются российскими разведывательными дронами. Далее данные передаются артиллерии, которая пресекает попытки разминирования, уничтожая и западную технику, и украинских саперов.