В Петропавловске-Камчатском стая бездомных собак напала на ребенка прямо во дворе. Как сообщает «41 Регион», инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что сначала животные агрессивно реагируют на женщину с маленькой собакой, затем их отвлекает пенсионерка, но вскоре четверо псов переключаются на проходившую мимо девочку.