Сначала кинулись на женщину, потом — на школьницу: дворовый кошмар в Петропавловске попал на видео
«41 Регион»: стая собак набросилась на девочку в Петропавловске-Камчатском
В Петропавловске-Камчатском стая бездомных собак напала на ребенка прямо во дворе. Как сообщает «41 Регион», инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что сначала животные агрессивно реагируют на женщину с маленькой собакой, затем их отвлекает пенсионерка, но вскоре четверо псов переключаются на проходившую мимо девочку.
Получила ли школьница физические травмы, пока неизвестно. Делом уже занялись следователи — проводится проверка по факту нападения безнадзорных животных на малолетнюю, по итогам которой будет принято процессуальное решение.