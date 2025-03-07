Снаряд времен Второй мировой остановил движение поездов в Париже

В связи с обнаружением неразорвавшегося снаряда времен Второй мировой войны, найденного на железнодорожных путях неподалеку от Северного вокзала Парижа, движение поездов приостановлено. Бомба была обнаружена в окрестностях Сен-Дени, примерно в 2,5 км от вокзала. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

По информации от Национальной железнодорожной компании Франции SNCF, временно прекращено движение пригородных поездов RER, в том числе линии B, обеспечивающей сообщение между Парижем и аэропортом имени Шарля де Голля.

Также остановлено движение скоростных поездов TGV и международных поездов Eurostar, курсирующих между Голландией и Великобританией через Париж.

Министр транспорта Филипп Табаро, выступая в эфире Sud Radio, выразил осторожный оптимизм относительно частичного возобновления движения к вечеру, однако не предоставил гарантий.

Он обратился к пассажирам с настоятельной рекомендацией воздержаться от посещения вокзала и по возможности отложить запланированные поездки.

Ранее сообщалось, что в Москве после взрыва в отделении банка эвакуировали 120 человек.