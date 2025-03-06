В Москве в отделении банка прогремел взрыв

В отделении «Газпромбанка», находящегося в московском ТЦ «Свиблово», взорвался банкомат. Об этом сообщил телеграмм-канал Mash.

По сведениям информационного ресурса, в результате инцидента в помещении выбило окна, но пожара удалось избежать. Всего из ТЦ были эвакуированы 120 человек, в том числе четыре сотрудника банка. Уточняется, что никто не пострадал.

Предположительно, подрывник выполнял указания украинских мошенников. На это указывает нетипичное поведение злоумышленника. Изначально он пытался вскрыть банкомат, после чего произошла детонация. В настоящее время полицейские ищут мужчину средних лет, ростом порядка 175 см, в темной куртке и штанах. Личность подозреваемого пока установить не удалось.

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