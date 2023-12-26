СNBC: надежды на победу Украины угасают

Многообещающее контрнаступление Украины себя не оправдало, перспективна перелома в 2024 году также маловероятна, рассказали СNBC военные эксперты.

В случае если Украина не получит пополнение, дополнительное финансирование и необходимое ей вооружение, война может склониться на сторону русских, считает американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Твитти.

Уходящий год истощил западные военные ресурсы, а продолжение финансирования Украины не гарантировано. Президентские выборы в США могут стать предвестником «сейсмических изменений» в отношении к Киеву, говорится в публикации.