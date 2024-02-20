СНБО: летчику-предателю Кузьминову предлагали остаться на Украине

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии изданию «Украинская правда» заявил, что в свое время летчику-перебежчику Максиму Кузьминову предлагали остаться на Украине.

Глава СНБО выразил мнение, что в этом случае предатель был бы защищен.

Минувшим летом Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 на Украину. Вместе с ним находились еще два члена экипажа, которые погибли.

Накануне в испанских СМИ появилась информация об убийстве Кузьминова в муниципалитете Вильяхойос. Правда, в сообщении были нестыковки. Издание назвало изрешеченного пулями Кузьминова «33-летним украинцем», хотя тому было 28 лет. Позже смерть предателя подтвердили еще несколько источников.

Глава СВР России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов стал «моральным трупом» в тот момент, когда задумал свое гнусное преступление.

По данным испанского агентства EFE, у убитого был обнаружен фальшивый паспорт.