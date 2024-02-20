У убитого в Испании летчика-предателя Кузьминова обнаружили фальшивый паспорт

Рядом с телом Максима Кузьминова, перебежчика из России, проживавшего в Испании, был обнаружен паспорт с поддельными данными. В нем были указаны другая фамилия и возраст. Об этом сообщило испанское издание EFE.

Максим Кузьминов стал широко известен после того, как в прошлом году перелетел на вертолете Ми-8 на сторону противника. При этом он вывез в руки врага двоих своих сослуживцев. Теперь появились сведения, что он был застрелен в Испании, в населенном пункте Вильяхойоса, который находится в составе города Аликанте. При этом паспорт, который был найден рядлом с телом, содержал украинскую фамилию, а указанный в нем возраст не соответствовал реальному. На самом деле Кузьминову было 28 лет, а если верить обнаруженному документу, то он внезапно стал на 5 лет старше.

По имеющимся данным, перебежчик был застрелен несколькими выстрелами в то время, когда он стоял на пандусе общественного гаража. Во время проживания в Испании за ним отмечали неадекватное поведение, которое связывали с употреблением алкоголя и наркотиков.

Испанские власти пока так и не дали официального подтверждения того, что найденное тело принадлежит именно Кузьминову.