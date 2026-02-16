Снег проломил крышу: прокуратура заинтересовалась жутким ЧП в российском городе

Прокуратура Белевского района инициировала проверку по факту повреждения кровли многоквартирного дома на улице Советской в Белеве. Об этом со ссылкой на официальную информцию пишет «ТУЛАСМИ» .

Инцидент произошел днем 15 февраля. По предварительным данным, крыша дома №81 не выдержала веса скопившихся снежных масс. К счастью, в результате происшествия никто из жильцов не пострадал, но риск был высок.

Однако теперь в ходе проверки предстоит оценить действия ответственных лиц, обслуживающих дом. В адрес управляющей организации уже внесено представление с требованием незамедлительно устранить выявленные недостатки и принять исчерпывающие меры по надлежащему содержанию общедомового имущества.

Как сообщили в надзорном ведомстве, управляющая компания оперативно отреагировала на инцидент — кровельное покрытие восстановили в тот же день.

