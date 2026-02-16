Люди гибнут под высокими тарифами: кто ответит за смерть людей под снегом

Депутат Госдумы Владимир Плякин инициировал проверку работы коммунальных служб. Причиной стала серия трагедий, связанных с падением снега и льда с крыш, унесшая жизни девяти россиян за неделю, сообщает Life.ru.

В Государственной Думе прозвучало требование провести масштабный аудит жилищно-коммунального хозяйства. Поводом для этого стала череда несчастных случаев, произошедших в российских регионах из-за падения снежных масс и наледи с крыш зданий. Депутат Владимир Плякин заявил о необходимости проверки эффективности работы управляющих компаний и распределения финансовых средств в отрасли.

По мнению парламентария, произошедшее нельзя списывать исключительно на капризы погоды. Он акцентировал внимание на том, что за последние семь дней жертвами схода снега стали девять человек, а еще 15 граждан, включая несовершеннолетних, получили различные травмы. Такая статистика, по словам депутата, свидетельствует о системном сбое в организации труда коммунальщиков.

В частности, в Ханты-Мансийском автономном округе обвалившаяся с крыши спортобъекта «Штурм» снежная глыба травмировала пятерых подростков. Для одного из них происшествие закончилось летальным исходом.

