Снеговая нагрузка привела к обрушению крыши ТЦ в Новосибирске: под завалами ищут мужчину

В Новосибирске произошло масштабное обрушение кровли и второго этажа торгового центра, вызванное скопившейся массой снега. Чрезвычайное происшествие случилось в здании на улице Наумова, где располагались продуктовый магазин, алкомаркет и центры одежды и обуви. По предварительной информации, на момент обрушения внутри находились люди, пишут в Telegram-каналах.

Под тяжестью снега произошло внезапное разрушение конструкции. По данным источников, обрушилась не только крыша, но и весь второй этаж здания. В результате образовались значительные завалы.

Спасателям удалось оперативно извлечь из-под обломков одну женщину. На данный момент она находится под наблюдением медиков, которые оценивают ее состояние. Однако спасательная операция продолжается. Основные усилия сейчас сосредоточены на поисках мужчины, который, по свидетельствам, находился в одном из магазинов торгового центра в момент трагедии. Его местонахождение до сих пор не установлено.

На место происшествия выехали все экстренные службы, включая МЧС и скорую помощь. Обследование разрушенного здания и поисково-спасательные работы продолжаются в усиленном режиме.