В Московской области к длительным срокам лишения свободы осуждены 10 соучастников за незаконный оборот наркотиков

В Московской области 10 соучастников были осуждены к длительным срокам лишения свободы за участие в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

Суд, приняв во внимание позицию государственного обвинителя прокуратуры Московской области, вынес обвинительный приговор в отношении Валерия Бажейкина, Николая Волкова, Андрея Евдокимова, Руслана Акульчика, Григория Куманцева, Александра Ерохина, Виталия Локтионова, Константина Маклецова, Юлии Маклецовой и Владислава Бондаренко. Они признаны виновными по нескольким статьям УК РФ, включая участие в преступном сообществе и сбыт наркотиков с использованием интернет-платформ в особо крупных размерах.

Судом установлено, что в 2021 году было создано преступное объединение с целью получения постоянного дохода от нелегального сбыта наркотиков через интернет в 7 регионах России. Подсудимые, следуя распределению ролей в группе и соблюдая меры конспирации, занимались получением крупных партий наркотиков, их перемещением между местами хранения, фасовкой и укрытием в тайниках, после чего предоставляли координаты куратору для бесконтактного сбыта потребителям. Трое из них выступали в роли «лаборантов» и производили синтетические наркотики.

В марте 2023 года правоохранительные органы пресекли деятельность этого преступного сообщества, изъяв более 8 кг наркотиков. Суд приговорил осужденных к лишению свободы на срок от 8 до 16 лет в исправительных колониях общего и строгого режима. В отношении организатора и других участников дела были выделены в отдельное производство. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии региональной прокуратуры.