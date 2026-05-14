Подмосковная компания создала игровой комплекс по мотивам популярного мультфильма

Компания, базирующаяся в Мытищах, представила необычный игровой хаб «Домик Кроша», созданный по мотивам популярного детского мультфильма «Смешарики». Проект стал первым официальным игровым комплексом во вселенной «Смешариков». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Конструкция высотой 7,3 м точно воспроизводит облик домика любимого персонажа: дизайнеры сохранили оригинальные цвета и узнаваемые формы, которые дети хорошо знают по мультфильму. При этом объект — не просто декоративная копия, а полноценная игровая площадка с «открытым сценарием». Это значит, что дети могут свободно придумывать собственные сюжеты и игры, не ограничиваясь какими‐либо заданными правилами.

Комплекс разработан с учетом всех современных стандартов безопасности для детских площадок и рассчитан на активные игры: конструкция адаптирована к соответствующим нагрузкам. Площадка ориентирована на детей в возрасте от 6 до 14 лет. Компания «Лебер» планирует установить в общей сложности 10 таких игровых комплексов.

