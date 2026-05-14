В Клину почти наполовину завершили капремонт основного здания Гимназии имени Ушинского
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
На Бородинском проезде, 28 городского округа Клин продолжается капитальный ремонт основного корпуса Гимназии имени Константина Дмитриевича Ушинского, строительная готовность объекта превысила 45%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы более 80 человек и пять единиц техники. Они ведут общестроительные и отделочные работы, занимаются ремонтом фасада и кровли, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций и не только.
Школу построили в 1964 году, ее площадь составляет более 4,1 тыс. кв. м. В ней обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут работы во внутренних помещениях и не только. Учреждение откроют к сентябрю 2026 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.