Хотите посадить дерево у дома? Юрист предупредил, что без согласия соседей это грозит крупным штрафом

Юрист Дмитрий Кваша в беседе с «Вечерней Москвой» напомнил , что самовольная посадка растений и высадка деревьев запрещены не только на придомовых территориях многоквартирных домов, но и на частных коттеджных участках без соответствующего согласования.

Ссылаясь на административный кодекс и постановление правительства Москвы от 2002 года, эксперт разъяснил, что для посадки любых многолетних культур необходимо заручиться одобрением собственников жилья.

Если речь идет о многоквартирном доме, инициатору посадок требуется получить согласие более половины владельцев квартир. В коттеджных поселках действует аналогичный принцип: без одобрения соседей высаживать растения нельзя. В противном случае для владельцев частных домов предусмотрен штраф в размере 1–1,5% от кадастровой стоимости участка, а для жителей многоквартирных домов в Москве — до 50 тысяч рублей.

Недовольным соседским озеленением юрист посоветовал подавать жалобы через портал «Активный гражданин» с приложением фото- и видеодоказательств. Он также рекомендовал оформлять коллективные обращения, так как их рассматривают в приоритетном порядке.