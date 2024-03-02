Собака спасла жительницу дома в Санкт-Петербурге от врезавшегося дрона

Пес Ленчик спас хозяйку во время атаки дрона в многоквартирном доме в одном из районов северной столицы. Об этом сообщает Life.ru .

По словам самой женщины, во время взрыва она спала в комнате, выходящей окнами на другую сторону дома, и не поняла, что произошло.

Она отметила, что восьмилетний питомец своим громким лаем разбудил хозяйку и заставил покинуть квартиру, поскольку он по утрам ведет себя тихо.

Женщина также добавила, что она выскочила на улицу вместе с питомцем в одной ночной сорочке.