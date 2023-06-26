Собака нашла беспилотник возле одного из прудов в Подмосковье

Пес унюхал беспилотник, упавший возле пожарного пруда, и принес его своей хозяйке в Рошале, передает SHOT .

Отмечается, что женщина со своим питомцем прогуливалась в СНТ «Юбилейное-1». Именно во время прогулки пес и заметил странную штуку, после чего решил принести его своей хозяйке. Та запаниковала, что дрон может взорваться в пасти ее любимца.

Перепуганная женщина подняла на уши соседей и вызвала на место экстренные службы. Прибывшие сотрудники обнаружили возле пруда черный квадрокоптер с камерой, которая продолжала вести запись. В настоящее время полиция разыскивает хозяина техники.