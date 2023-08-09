Собянин: два беспилотника были сбиты системами ПВО на подлете к Москве

Информации о пострадавших в результате этого пока не имеется.

Мэр Москвы заявил в своем микроблоге, что системы противовоздушной обороны, расположенные в Подмосковье, пресекли очередную попытку нанести удар по столице.

«Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников», - написал он.

Оба беспилотных летательных аппарата были перехвачены. Один из них упал рядом с Домодедово, а второй – у Минского шоссе. Экстренные службы в данный момент работают в местах падения обломков дронов. Они пока не сообщали о пострадавших людях.